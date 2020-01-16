МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Позитив пришел после подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем накануне и практически вернул индекс Мосбиржи к историческому максимуму.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,79%, до 3157,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1612,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Утром индекс Мосбиржи повышался до 3163,2 пункта (исторический рекорд — 3166,07 пункта).

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый в четверг вырос на фоне улучшения конъюнктуры глобальных рынков после новостей из США. Китай и Америка подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Он предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести "дисбаланс" в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Американские фондовые индексы вечером растут на 0,5-0,6%. Кроме этих новостей участники отыгрывали макроэкономический и корпоративный позитив — снижении числа заявок на пособие по безработице и росте розничных продаж в США, а также удачную отчётность крупнейших финансовых структур.

Рынок нефти вечером растёт примерно на 1%, до 64,64 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рассчитывают на снятие препятствий для роста мировой экономики в связи с заключённым американо-китайским соглашением. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало в декабре, в частности, что общая добыча стран, входящих в ОПЕК, снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки.

При этом выдвижение на пост премьер-министра кандидатуры Михаила Мишустина, возглавлявшего Федеральную налоговую службу (ФНС) России, вызвало сдержанный оптимизм на рынке РФ, отметил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В лидерах роста сегодня оказались акции "Детского мира" (+3,7%), "Мечела" (+4,4% "обычка" и +2,9 "префы"), "Магнита" (+5,4%), ЛСР (+4,5%).

Котировки "Русгидро" (-3,8%) продолжили коррекцию после всплеска стоимости компании во вторник (до 17,2%). Компания тем временем готовит по этому поводу обращение в Банк России для проверки наличия факта манипулирования её акциями после публикаций в СМИ.

Заметно снизились в цене акции "Ростелекома" (-0,1% "обычка" и —1,3 "префы"), акции "Алросы" (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В случае сохранения спроса на риск и преобладания позитивных настроений на внешних площадках уже завтра наш рынок может попытаться установить новые максимумы. Основными же поддержками при коррекции могут выступать отметки чуть ниже 3040 пунктов и уровень 3000 пунктов", — оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Текущее состояние на рынках очень напоминает эйфорию, при этом оценки наших компаний невысоки, а дивидендная доходность одна из самых высоких в мире, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В результате новый поток отечественных инвесторов, которые забирают свои средства из банков, формируют постоянный спрос на российские акции, и пока не начнется ощутимая коррекция на американских биржах, направление движения на нашем рынке акций — только вверх", — заключил он.