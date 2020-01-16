МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,26%, до 7,74 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,78%, до 205,6 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,14%, до 106,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,71%, до 8,18 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,59%, до 37,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 2,35%, до 34 долларов. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,06%, до 15,56 доллара, НЛМК — на 0,75%, до 24,06 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,85%, до 1,54 доллара, Сбербанка — снизились на 0,59%, до 16,83 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,43%, до 23,4 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,2%, до 5,07 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 6%, до 13,44 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,98%, до 3,1 доллара.