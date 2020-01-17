ВАШИНГТОН, 17 янв /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии в четверг выросли благодаря внутренней макростатистике, финансовым итогам квартала крупнейших американских компаний.

По состоянию на 16.00 мск (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,89%, до 29287,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 9348,535 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3312,02 пункта.

В центре внимания американских инвесторов публикация статданных. Согласно данным минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 216 тысяч. Кроме того, министерство торговли опубликовало данные об объеме розничных продаж в США. Объем в декабре в месячном выражении сохранил рост на уровне ноября в 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Трейдеры также отыгрывают сообщения Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) и Morgan Stanley об увеличении чистой прибыли в 2019 году на 5% и 3% соответственно. Показатели прибыли компаний в четвертом квартале также улучшились в годовом выражении на 67% у BNY Mellon и на 46% у Morgan Stanley.

Поддержку индексам оказывает и подписанное США и Китаем в среду торговое соглашение. В рамках его первой фазы Китай обязался увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. По словам Трампа, ожидается только две фазы соглашения, и переговоры по второй части сделки начнутся "в ближайшее время".