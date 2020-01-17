МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии пятницы мало меняется к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 1 копейку — до 61,65 рубля, курс евро повышался на 1 копейку — до 68,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть утром незначительно дешевеет — на 0,1%, до 64,57 доллара за баррель марки Brent.