События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 января
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|31,5 млрд долл
|22,9 млрд долл (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-0,5%
|-0,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь)
|5,2%
|5,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (4кв2019)
|6%
|6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|1,5%
|1,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (4кв2019)
|6,1%
|6,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь)
|6,2%
|6,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (декабрь)
|5,6%
|5,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,1%
|5,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-5,2%
|1,3% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,7%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)
|0,8%
|2,9%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1%
|2,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,3%
|1,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,3%
|1,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|0,9%
|
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,474 млн
|1,468 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,365 млн
|1,375 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|3,2%
|
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь)
|11,32 млрд канад. долл
|
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|
|
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (декабрь)
|-0,75%
|
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1,1%
|-0,2%
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|7,267 млн
|7,233 млн
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|88,9
|89
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|99,3
|99,3
|20:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|659
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|781
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|16,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|567,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|322,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|16,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|40,8 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-27,2 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-42,1 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|28,8 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-61,7 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 4кв2019/2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200117/830806628.html