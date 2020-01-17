МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова в апреле завершит работу в компании, говорится в сообщении биржи.

Московская биржа не планирует вводить нового члена правления, курирующего фондовый рынок, эти задачи возьмет на себя член правления – управляющий директор Игорь Марич.

"Анна – профессионал экстра-класса, она стояла у истоков развития российского фондового рынка, стала одним из ключевых менеджеров компании, играла важнейшую роль в совершенствовании принципов и технологий работы рынка акций и облигаций, переводе рынков на торги с частичным обеспечением и отложенными сроками расчетов, в модернизации индексной линейки Московской биржи. Анна внесла неоценимый вклад в достижение высоких результатов компании. Благодарю Анну за ее вклад в работу и развитие биржи и желаю ей дальнейших успехов", – прокомментировал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, чьи слова приводятся в сообщении.