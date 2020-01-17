МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Инвесторы из Великобритании, США и континентальной Европы купили около 70% новых еврооблигаций "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК "Ренессанс Капитал", которая выступила одним из организаторов размещения.

"Фосагро" в среду закрыло книгу заявок на пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 3,05-3,1% годовых. Спрос на бумаги компании достигал 2 миллиардов долларов.

"В размещении преобладали высококачественные долгосрочные инвесторы, около 70% книги составили фонды из Великобритании, США и континентальной Европы", — рассказал Гладков.

"Данное размещение позволило компании расширить свою кредитную кривую по самой низкой ставке купона среди корпоративных эмитентов из России и СНГ, в то же время значительно расширив свою базу инвесторов "голубыми фишками" — лидирующими фондами из США и Великобритании. Сделка также является знаковой для международных рынков долгового капитала, так как является первой корпоративной эмиссией 2020 года, проведенной компанией из развивающегося рынка с инвестиционным рейтингом", — добавил он.

Организаторами сделки выступили BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Компания также намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.