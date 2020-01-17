МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу растут на оптимистичных прогнозах по мировой торговле после того, как США и КНР подписали первую часть торговой сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,84%, до 7673,36 пункта, французский индекс CAC 40 поднимался на 0,86%, до 6090,92 пункта, немецкий DAX прибавлял 0,66%, до 13518,52 пункта.

В среду США и Китай подписали первую часть торгового соглашения. В соответствии с договоренностью между странами, Пекин обязан нарастить закупки американских товаров и услуг в следующие два года на 200 миллиардов долларов. Ожидается, что в рамках второй фазы сделки будет идти обсуждение снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

Поддержали настроения европейских трейдеров и комментарии еврокомиссара по торговле Фила Хогана. В четверг Хоган заявил, что переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне прошли хорошо, передает агентство Рейтер.

Повлияла на торги в регионе и сильная динамика бирж США. Основные американские фондовые индексы в четверг выросли в среднем на 1% на фоне старта сезона отчетностей и сильной статистики.