МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок днем уверенно растет на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Основные биржевые индексы РФ вернулись к обновлению максимумов спустя несколько дней (исторического по индексу Мосбиржи и почти 8-летнего по РТС). В начале года рынок в течение нескольких сессий активно рос, обновляя максимумы.

К 15.00 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 1,2% — до 3197 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,7%, до 1641 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался ранее в пятницу до 3198,18 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1641,82 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

РОСТ НА КИТАЙСКОМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый в пятницу растет на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков, отыгрывающих позитивные сигналы, пришедшие из Китая.

Так, западные фондовые индексы и фьючерсы повышаются днем на 0,2-0,9%. Склонность к риску повысилась после публикации статистики, согласно которой промышленное производство КНР в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста только на 5,9%. Объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

Рынок нефти повышается на этом фоне на 0,7% — до 65,05 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах роста — акции "Детского мира" (+5,4%), "Мечела" (+0,1% обычные и +1,4% префы), "Русала" (+4,8%), "Норникеля" (+2,5%). Снижаются в цене акции "Распадской" (-1%), "Акрона" (-0,9%), "Юнипро" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря даже на вероятную техническую коррекцию, интерес инвесторов к российскому фондовому рынку в наступившем году не пропадет, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

Не исключена коррекция фондового рынка после продолжительного ралли, но не стоит открывать короткие позиции до появления признаков разворота, говорит он.

"Коррекция, скорее всего, не выйдет за рамки технической, уровнем поддержки видится отметка 2950 пунктов по индексу Мосбиржи. Наибольшую устойчивость могут продемонстрировать акции потребительского сектора. Цель роста для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели: 3230 пунктов", — добавил Ващенко.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись к историческому и многолетнему пику соответственно, после чего не спешат сдавать отвоеванные позиции, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Восходящий тренд в очередной раз показывает свою силу, и у рынка все еще нет поводов для масштабной коррекции, добавила она.

В ближайшее время внимание инвесторов будет обращено на формирование нового правительства РФ, говорит Джон Волш из Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что новые назначения последуют в самые ближайшие дни. Мы также ожидаем, что интерес к акциям компаний, ориентированным на внутренний рынок, у инвесторов сохранится – речь идет о ритейлерах, компаниях по недвижимости и ИТ-компаниях", — добавил он.