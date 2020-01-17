МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет к иене и к евро, инвесторы отыгрывают макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск курс доллара к иене увеличивается до 110,15 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар, курс евро к доллару — снижается до 1,1096 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1135 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,23%, до 97,54 пункта.

В центре внимания валютных инвесторов в пятницу макростатистика из США, показывающая состояние экономики в стране. Так, негативным фактором для доллара стал показатель по объему промышленного производства в стране. Согласно сообщению ФРС США, промпроизводство уменьшилось на 0,3% к ноябрю, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидающих снижения показателя лишь на 0,2%.

С другой стороны, поддержку американской валюте оказали данные о числе новых домов в стране. Министерство торговли сообщило, что в декабре их количество выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.