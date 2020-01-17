МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.

В итоге к закрытию пятницы рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,26%, до 3196,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1637,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался сегодня до 3198,32 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1641,82 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

РОСТ НА КИТАЙСКОМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый в пятницу ощутимо прибавил на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков, отыгрывающих позитивные сигналы, пришедшие из Китая.

Так, западные фондовые индексы вечером росли в пределах 1%. Инвесторы повысили склонность к риску после публикации статистики, согласно которой промышленное производство в Китае в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста только на 5,9%. А объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

Кроме того, инвесторы отыгрывали позитивные данные рынка новостроек в США и надежды на удачный исход торговых американо-европейских переговоров. Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне прошли хорошо.

Рынок нефти повышается вечером на этом фоне на 0,3%, до 64,8 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах роста сегодня оказались акции "Детского мира" (+7,4%), ММК (+4,4%), "Алросы" (+3,2%), "Норникеля" (+3%).

Снизились в цене акции "Распадской" (-0,9%), "Акрона" (-0,9%), "Юнипро" (-1,5%), "Новатэка" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале будущей недели рынок акций РФ может продолжить торговаться вблизи максимальных уровней, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Уровень общерыночной эйфории может начать постепенно сокращаться, любая негативная новость может запустить фиксацию прибыли. При этом, на наш взгляд, причин для масштабного отката котировок пока нет, уровень риск-аппетитов позволяет рассчитывать на то, что локальные коррекции будут выкупаться. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник — 3170-3210 пунктов", – оценил он.

Эйфория на рынках может сохраниться и в начале следующей недели, поскольку пока нет серьезных факторов для коррекции, за исключением чисто технических, согласен и Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Цель текущего роста по индексу Мосбиржи находится в районе 3350 пунктов, откуда возможно развитие как раз технической коррекции. С учетом увеличенного объема покупок доллара со стороны ЦБ РФ и вероятного укрепления доллара индекс РТС может подняться ближе к уровню 1700 пунктов", — оценил он.