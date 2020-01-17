МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом на оптимистичных ожиданиях по торговле США и КНР и после выхода статистики из еврозоны, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85%, до 7674,56 пункта, французский CAC 40 — на 1,02%, до 6100,72 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,72% до 13526,13 пункта.

В среду США и Китай подписали первую часть торгового соглашения. В соответствии с договоренностью между странами, Пекин обязан нарастить закупки американских товаров и услуг в следующие два года на 200 миллиардов долларов. Ожидается, что в рамках второй фазы сделки будет идти обсуждение снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

"Первая фаза соглашения частично подняла облако неопределенности, нависшее над экономикой", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Кроме того, рост индексов поддержала статистика по еврозоне. Так, по сообщению статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 1,3% с уровня ноября в 1%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.