МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,01%, до 7,82 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,68%, до 204,2 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,4%, до 108,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,22%, до 8,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,08%, до 37,6 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 3,59%, до 35,22 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 1,74%, до 15,83 доллара, НЛМК — на 0,83%, до 24,26 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,26%, до 1,55 доллара, Сбербанка — на 2,35%, до 17,23 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,07%, до 23,65 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,56%, до 5,2 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,12%, до 13,29 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,48%, до 3,12 доллара.