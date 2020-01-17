МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером повышается против доллара и в большей степени к евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе, рост аппетита к риску на мировых площадках поддержал курс российской валюты в конце недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.48 мск снижается на 9 копеек, до 61,57 рубля, курс евро — на 39 копеек, до уровня 68,28 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль в пятницу повышался к доллару и больше — к евро. Европейская валюта на форексе провалилась ниже 1,11 доллара на фоне данных о числе новых домов в США, чьё министерство торговли сообщило, что в декабре их количество выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.

Общее улучшение внешней конъюнктуры поддерживает курс российской валюты. Это обеспечили данные статистики, согласно которой промышленное производство в Китае в декабре выросло на 6,9%. При этом эксперты ожидали роста только на 5,9%. А объем розничных продаж в Китае за отчетный месяц поднялся на 8%, хотя ожидался рост на 7,8%.

Кроме того, рынок нефти повышается вечером на 0,2%, до 64,75 доллара за баррель сорта Brent.

Наконец, поднявшиеся в цене за текущую неделю доллары провоцируют экспортеров продавать их для формирования запаса рублевой ликвидности, необходимой для уплаты январских налогов.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

За счет сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры, поддерживаемой оптимистичными настроениями участников рынка после подписания "Фазы-1" торговой сделки США и Китая, курсу рубля удается сохранять стабильность вблизи уровней 61,5 рублей за доллар, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в понедельник рубль будет следовать в основном боковому движению. Поддерживающее воздействие со стороны налогового периода будет балансироваться продолжением покупок валюты ЦБ РФ в увеличенных объемах. Ожидаем движения курса в диапазоне 61,3-61,7 рубля за доллар", — добавил он.

Пятничное укрепление рубля позволило частично компенсировать снижение, продемонстрированное в первой половине недели и вызванное резким ростом ежедневных объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Данный фактор продолжит давить на российскую валюту и в рамках следующей недели, однако сохранение аппетита к риску и приближение пика налоговых выплат могут нивелировать его негативное влияние, в результате чего российская валюта в рамках следующей недели перейдет в консолидацию у текущих значений. С технической точки зрения доллар пробил вверх краткосрочный нисходящий тренд, что открывает ему дорогу к 62 рублям", — оценил он.