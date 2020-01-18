ВАШИНГТОН, 18 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом на внутренних статистических данных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.06 по Нью-Йорку (0.06 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,17%, до 29347,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 9388,945 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3326,51 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили позитивные статистические данные из Соединенных Штатов. Ранее министерство торговли страны сообщило, что число новых домов в США в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.