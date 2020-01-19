УЛАН-УДЭ, 19 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк поможет Бурятии в цифровизации городского хозяйства, а также в развитии туризма на Байкале, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"С главой республики Бурятия нам удалось достичь договоренностей о сотрудничестве по нескольким направлениям — это цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры… повышение инвестиционной привлекательности региона за счет развития туризма на Байкале", — сказал он журналистам по итогам встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Первый зампред правления Сбербанка также добавил, что стороны планируют сотрудничать и с целью модернизации в регионе инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов.

Ведяхин напомнил, что в прошлом году Сбербанк подписал соглашения о цифровизации с Башкирией, Кузбассом, а также Волгоградской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Воронежской и Магаданской областями. "В настоящее время все они переведены в практическую плоскость и начата их реализация", — заключил он.