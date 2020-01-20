МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тысяч рублей, в 2018 году — около 225 тысяч рублей, тогда как к концу 2019 года приблизился к 249 тысячам рублей", — подсчитали аналитики. Они отметили, что первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.

Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тысяч рублей на человека, увеличившись за год на 12,5%. Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет — около 308 тысяч рублей, что на 10,7% больше показателя 2018 года.

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год — на 14%, до 243,4 тысячи рублей.

Аналитики отдельно выделяют категорию самых молодых клиентов — россиян в возрасте до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом их личный долг за последний год немного снизился — до 41,2 тысячи рублей с 41,7 тысячи рублей.

Согласно данным Банка России, на 1 сентября прошлого года 39,5 миллиона россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом постепенно растет доля заемщиков, имеющих одновременно несколько типов кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.