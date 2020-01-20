МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно растет в начале торговой сессии, обновляя исторический максимум по индексу Мосбиржи и 7-летний – по РТС.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,4% — до уровня 3210 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1645 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3213,81 пункта, РТС – 7-летний – на отметке 1648,08 пункта.

Стоимость нефти утром повышается на 1,1%, до 65,53 доллара за баррель по марке Brent.