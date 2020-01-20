События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 января
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
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|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|4,15%
|4,15% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-4,5%
|-1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0%
|0,1% (факт)
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 4кв2019
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200120/830813759.html