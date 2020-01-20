МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Группа "Эталон" подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже, говорится в пресс-релизе компании.

Группа "представила документы, в том числе проспект ценных бумаг, для прохождения процедуры листинга глобальных депозитарных расписок группы "Эталон" на Московской бирже и включения этих ценных бумаг в котировальный список 1-го уровня", — сообщается в нем.

"Эталон" ожидает, что рассмотрение заявки на листинг займет не более 1 месяца, и в течение этого времени ГДР компании будут допущены к торгам на Московской бирже.

"Благодаря тому, что значительная доля ценных бумаг группы – а именно, 62% – находится в свободном обращении, мы также подтверждаем наше намерение сохранить листинг компании на Лондонской фондовой бирже", — приводятся в сообщении слова главного финансового директора группы Кирилла Багаченко.

"Эталон" (Etalon Group) – один из крупнейших российских застройщиков жилья, работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". 62% акций "Эталона" находятся в свободном обращении и торгуются на Лондонской бирже.