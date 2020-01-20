МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно положительной динамикой вслед за пятничным подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,66%, до 3095,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,31%, до 1829,95 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,9%, до 28795,91 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,18%, до 24083,51 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с октября 2018 года. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,54%, до 2262,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7079,5 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что ведущие американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, достигнув очередных исторических максимумов на внутренних статистических данных.

Кроме того, положительным фактором для рынков остается ситуация в торговых отношениях между США и Китаем. На минувшей неделе страны подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

"Учитывая, что в прошлом году люди говорили о возможности срыва торговых переговоров, мы очень рады, что сделка подписана", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Масахиро Аюкай (Masahiro Ayukai).