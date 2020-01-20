МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" растут в цене на 0,19%, до 7,83 доллара, "Лукойла" — на 1,22%, до 109,72 доллара, "Новатэка" — на 0,83%, до 205,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,56%, до 8,25 доллара, "Газпром нефти" — на 1,26%, до 38,08 доллара.

Расписки ВТБ растут в цене на 0,87%, до 1,56 доллара, Сбербанка — на 0,55%, до 17,32 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 1,37%, до 23,98 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" растет на 1,32%, до 35,69 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 15,96 доллара, НЛМК — на 0,66%, до 24,42 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличивается на 2,07%, до 13,56 доллара, "Ленты" — на 3,37%, до 3,23 доллара. Расписки АФК "Система" дорожают на 0,67%, до 5,24 доллара.