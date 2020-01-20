МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на этой неделе небольшого снижения российского рынка акций и повышения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,1% — до 3194 пунктов, РТС — тоже на 0,1%, до 1636 пунктов.

Цена на нефть марки Brent опустится на 0,5 доллара, до 64,9 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около отметки 1,11 доллара, курс доллара снизится на 10 копеек, до 61,4 рубля, евро — на 5 копеек, до 68,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Наступившая неделя обещает быть для рынков достаточно спокойной, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. После заключения первой фазы торгового соглашения США и КНР, эта тема на некоторое время уйдет на второй план, риски эскалации ситуации вокруг Ирана низки, отметил он.

"В результате, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на набирающем обороты сезоне отчетности компаний в США. Публикуемые цифры будут влиять как на динамику отдельных секторов, так и на рынки в целом", — сказал Зварич.

На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к форуму в Давосе, в котором на этот раз примет участие президент США Дональд Трамп, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "Также состоится заседание ЕЦБ, на котором его глава Кристин Лагард должна озвучить детали обновленной стратегии регулятора, что может привести к локальной реакции евро", — добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Уровень общерыночной эйфории в ближайшее время может начать постепенно сокращаться, на этом фоне любая негативная новость может запустить фиксацию прибыли, полагает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". При этом пока нет причин для масштабного отката биржевых индексов вниз, оценил он.

На мировых рынках наблюдается явный оптимизм, однако коррекция вниз уже назрела, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Уже прошедший рост "перегрел" рынки акций, однако инвесторы пока не намерены сдаваться, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В то же время, оперируя степенью "перегретости" российского рынка акций, часто говорят о сохраняющейся его недооцененности по основным мультипликаторам по отношению к аналогам. На мой взгляд, это достаточно рискованная практика, поскольку фундаментальных причин для структурной переоценки российского рынка пока не наблюдается, а в случае массового бегства от риска российский рынок будет нести потери наравне с ЕМ", — добавил он.

В начале недели ожидается инерционный рост российского рынка акций в сторону 3250 пунктов по индексу Мосбиржи, однако к концу недели может пройти волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к компенсации части роста первой половины недели, оценил Зварич.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ КРЕПКИМ

Рубль способен возобновить тенденцию к укреплению, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Этому будут способствовать аукционы по размещению ОФЗ, которые продолжают пользоваться спросом как у резидентов, так и нерезидентов. В России ожидается дальнейшее замедление инфляции, что повышает вероятность продолжения цикла смягчения ЦБ РФ", — пояснил он.

Ближе к концу недели можно ожидать роста спроса на рубль в связи с приближающимся концом месяца и сопутствующими ему налоговыми платежами, сказал Константин Кочергин из банка "Восточный".

Ожидается продолжение укрепления рубля, курс доллара опустится ниже 61 рубля за доллар, оценивает Манько из РИА Рейтинга. "Согласно техническому анализу в первом полугодии вероятнее будет укрепление рубля, а фундаментальным фактором, способствующим этому, будет низкая инфляции и соответственно ожидание снижение ставок ЦБ", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Среди российских эмитентов наибольший рост ожидается в акциях компаний потребительского сектора (в том числе торговли) на фоне планов расширения социальной поддержки семей, отмечает Манько. "Кроме того, лучше рынка будут бумаги банков. Несколько хуже рынка будут акции энергетиков и телекоммуникационных компаний", — добавил он.

В связи с надеждами на активизацию выполнения национальных проектов, после смены правительства РФ, ожидается интерес инвесторов к таким отраслям как металлургия, розничная торговля и цифровые технологии, считает Кочетков.

Положительная динамика ожидается от акций "Яндекса", TCS, МТС, Сбербанка — на фоне их успехов в развитии цифровых сервисов, отмечает Ващенко.

Наиболее привлекательными для инвесторов будут акции нефтяного сектора, недвижимости, банков, считает Кочергин.