МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник пробил психологически значимый уровень в 3200 пунктов. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", допускают возможность установления новых максимумов российским фондовым рынком, отмечая его недооцененность с точки зрения фундаментальных показателей.

Уверенность в участников торгов вселяют крепкие цены на нефть, сохраняющийся спрос на риск и торговое перемирие между США и Китаем. По мнению аналитиков, текущему росту рынка пока ничего не угрожает, есть драйверы для роста, однако не исключено, что главные причины для коррекции могут прийти с зарубежных площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи во время открытия торгов в понедельник вырос до 3210 пунктов. Впервые его значение превысило отметку 3000 пунктов в ноябре прошлого года.

ФАКТОРЫ В ПОЛЬЗУ РОСТА

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов, совокупность факторов сейчас складывается в пользу продолжения роста российского рынка и других развивающихся площадок.

Главным событием, ускорившим переоценку бумаг развивающихся рынков, аналитик называет "уход риска усиления торговых войн с подписанием первой фазы торгового соглашения США и Китая, а также смягчение монетарной политики главными финансовыми центрами глобальной экономики”.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич добавляет, что к тому же снизились риски санкций, а это увеличивает спрос на бумаги РФ.

"Также наш рынок продолжает оставаться интересным с дивидендной точки зрения", — говорит он.

Главный стратег "Универ капитала" Дмитрий Александров считает, что причиной роста отечественного рынка акций стал большой приток финансов от иностранных инвесторов, вложивших с начала января в облигации 210 млн долларов и в два раза больше – в рублевые активы.

"Инвесторы с конца прошлого года демонстрируют рисковые аппетиты – в 2019 году рубль стал одной из самых высокодоходных мировых валют, прибавив до 13% в паре с долларом", — отметил он.

Аналитик ИК "Фридом финанс" Александр Осин тоже видит основания для дальнейшего роста индексов.

"Цены на нефть и металлы, возможно, продолжат отыгрывать влияние участившихся периодов оценочных дефицитов на рынке нефти и металлов, отложенное проинфляционное воздействие сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ в 2008-2016 годов и усиление реакции производителей, направленной на защиту своих ключевых рынков”, — сказал он.

ФАКТОРЫ В ПОЛЬЗУ КОРРЕКЦИИ

Аналитики пока не наблюдают фундаментальных поводов для коррекции рынка.

Главным фактором для коррекции рынка Карпов называет локальную перекупленность некоторых ряда бумаг, однако существенных фундаментальных факторов для изменений в настоящее время эксперт не видит.

По его словам, продолжение снижения ставок по вкладам поспособствует притоку новых денег на российский рынок.

"Cказать с разумной точностью, когда может прекратиться текущий рост, не представляется возможным. Очевидно и то, что главные причины для коррекции могут прийти с зарубежных площадок”, — сказал Карпов.

По мнению Осина, сдерживающим фактором для роста рынка и ускорения ВВП РФ остается отсутствие значимых противодействующих застою и макроэкономическим рискам мер российских властей.

"На этом фоне ускорение инфляции на Западе отзовется в РФ существенным усилением кредитно-инфляционной угрозы. Необходимы меры реагирования”, — сказал аналитик.

Зварич не исключает некоторого снижения индекса Мосбиржи на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, что в конце текущей недели может вызвать отступление от максимумов.

По словам Александрова, пока у рынка есть драйверы для роста в виде крепкой нефти и позитивного роста мировых фондовых рынков.

"Но любой конфликт может охладить рост, заставив индекс вернуться в диапазон 3110-3150 пп", — предупреждает он.

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Зварич говорит, что российский фондовый рынок продолжает оставаться недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей.

"Если ориентироваться по индексу Мосбиржи, то справедливая стоимость рынка соответствует отметке 3494 пункта, однако достижение этого уровня возможно при развитии позитивного сценария. В базовом же сценарии индекс может вырасти до 3310 пунктов в рамках 2020 года", — сказал он.

Осин подсчитал, что в рамках базового сценария повышения цены на нефть до 80 долларов за баррель в середине года индекс Мосбиржи может достигнуть 3463 пункта.

"В дальнейшем мы ожидаем постепенного выхода рынка в фазу консолидации в связи с нарастанием рисков, связанных с президентскими выборами в США и, позднее, в 2021 году, думскими — в РФ", — заключил эксперт.