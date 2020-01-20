МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок во многом по инерции, продолжая поддерживаться позитивными факторами, днём в понедельник продолжает расти и обновляет исторические рекорды по индексу Мосбиржи и почти 8-летний – по РТС.

К 15.35 мск рублевый индекс Мосбиржи увеличивается на 0,8%, до 3224 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1649 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался сегодня до 3226,89 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1651,82 пункта, обновив рекорд с апреля 2012 года.

РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Российский фондовый рынок в понедельник растет по инерции, продолжая серию обновлений многолетних максимальных уровней по основным биржевым индексам.

Позитивный фон при этом поддерживается рынком нефти, который повышается днем на 0,8%, до 65,35 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы с беспокойством следят за ситуацией с поставками нефти из Ливии. В минувшие выходные Национальная нефтяная компания страны (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке экспорта.

Кроме того, международное агентство S&P подтвердило в прошлые выходные рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Это поддерживает позитивный фон для стоимости российских активов.

Рост на российском рынке сегодня продолжается на фоне оптимизма в связи с перестановками в правительстве, которые произошли на прошлой неделе, также считает Джон Волш из Альфа-банка.

Мировые рынки при этом малоактивны на фоне выходного в США (Дня Мартина Лютера Кинга).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В лидерах роста в РФ сегодня — акции "Русала" (+4,4%), "Мечела" (+4,1%), "Аэрофлота" (+4,1%), "Магнита" (+3%).

Снижаются в цене акции "Алросы" (-1,1%), "Детского мира" (-0,9%), "Юнипро" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%).

"В лидерах роста, вероятно, останутся компании, ориентированные на внутренний рынок, – ритейлеры, недвижимость и ИТ. В хорошей форме находятся акции нефтедобывающих компаний, поддержку которым оказывает рост цен на нефть на фоне напряженности в Ливии. Внимание рынка сегодня направлено на формирование нового правительства, о чем станет известно не ранее завтрашнего дня. На этой неделе начинает работу экономический форум в Давосе", — перечисляет Волш.

Российскому рынку акций есть куда расти исходя из текущих мультипликаторов, дисконт снижается, но все равно превышает 40%, если сравнивать с развитыми рынками; если сравнивать с развивающимися рынками, кроме Китая, дисконт также заметен, также отмечают аналитики ITI Capital.