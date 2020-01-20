МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник продолжил расти, обновляя исторические максимумы по индексу Мосбиржи и почти восьмилетние – по РТС.

Рост рынка нефти поддержал стоимость российских активов, а выходной в США обеспечил низкую рыночную активность.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 3219,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1646,60 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался в понедельник до 3226,89 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1651,82 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Российский фондовый рынок в понедельник повышался по инерции, обновляя многолетние максимальные уровни по индексу РТС и исторические по индикатору Мосбиржи.

Позитивный фон при этом поддерживался рынком нефти, который повышается вечером на 0,5%, до 65,17 доллара за баррель сорта Brent.

Участники торгов отыгрывают сокращение поставок нефти из Ливии. В минувшие выходные Национальная нефтяная компания страны (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке экспорта. При этом Ливия — один из ключевых поставщиков нефти в Европу – обычно производит 1,3 миллиона баррелей нефти в сутки.

Международное агентство S&P подтвердило в прошлые выходные рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, Это также поддержало позитивный фон для стоимости российских активов.

Впрочем, мировые рынки сегодня были малоактивны на фоне выходного в США (Дня Мартина Лютера Кинга).

В лидерах роста сегодня оказались акции "Русала" (+6%), "Мечела" (+8,7% обыкновенные акции и +3,8% "префы"), "Аэрофлота" (+3,9%), "Магнита" (+6,4%). Снизились в цене акции "Алросы" (-0,9%), "Детского мира" (-1,7%), НЛМК (-0,9%), "Новатэка" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник возобновятся торги в США, выйдут данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, возможно, будет объявлен состав нового правительства РФ, отчитается ряд крупных американских компаний, откроется экономический форум в Давосе, перечисляет ожидаемые события Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Потенциал текущего повышения индекса Мосбиржи еще не исчерпан. Пока на рынок не поступит каких-то важных негативных новостей, несмотря на перекупленность, индекс Мосбиржи может продолжить поступательное движение вверх. Его цель на завтра — 3260 пунктов, для индекса РТС — 1660-1670 пунктов. Но не забываем о том, что чем выше забираются индексы, тем вероятнее наступление хотя бы краткосрочной коррекции", — добавил он.

В пользу продолжения роста российского рынка акций играют такие факторы как уход от рисков эскалации торговых конфликтов, мягкая монетарная политика мировых финансовых регуляторов, комфортные цены на энергоносители, снижение санкционных угроз в отношении РФ, высокая дивидендная доходность и активный приход на рынок новых частных инвесторов, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

"Во вторник рынок акций РФ может продолжить умеренное повышательное движение. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 января – 3185-3230 пунктов", — оценил он.