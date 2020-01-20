МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером немного снижается против доллара и евро в отсутствие сильных сигналов.

Инвесторы предпочитают выжидать до формирования нового правительства РФ после недавней его отставки. Выходной в США еще более понижает рыночную активность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск повышался на 5 копеек, до 61,60 рубля, курс евро — на 3 копейки, до уровня 68,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ

Рубль вечером немного теряет к доллару и к евро, оставаясь неподалеку от максимумов примерно за два года. Относительную крепость рубля поддерживает рынок нефти, который повышается на 0,6%, до 65,25 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы обратили внимание на сообщение СМИ о том, что Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) заявила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях "Шарара" (Sharara) и "Эль-Филь" (El Feel).

В минувшие выходные NOC объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке отгрузки нефти в пяти портах. При этом Ливия — один из ключевых поставщиков нефти в Европу – обычно производит 1,3 миллиона баррелей нефти в сутки.

Международное агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне, но этот фактор нейтрален для курса рубля. Фактором неопределенности на данный момент выступает предстоящее оглашение нового состава правительства РФ.

Наконец, фактором низкой рыночной активности выступает сегодняшний выходной в США — день памяти Мартина Лютера Кинга.

В итоге, доллар и евро вечером повышаются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник курс будет формироваться в диапазоне 61,3-61,8 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". В пользу российской валюты продолжат выступать такие факторы, как повышенная ценовая конъюнктура нефтяного рынка, полагает он.

Для локального рынка важным событием на неделе станут предстоящие налоговые платежи с соответствующеи? продажеи? валютнои? выручки экспортерами, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе доллар неоднократно встречал сопротивление при продвижении в сторону 62 рублей, что могло быть следствием предварительных валютных продаж в рамках подготовки к налоговому периоду. С учетом ослабления доллара за последний месяц и с начала года экспортеры продавали валюту при первом появлении более привлекательного курса. В результате, на текущей неделе рубль может получить чуть меньшую поддержку от налогов, чем мог бы рассчитывать", — заключил он.