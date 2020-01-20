ДАВОС (Швейцария), 20 янв /ПРАЙМ/. ВТБ планирует выполнить прогноз по прибыли по МСФО по итогам 2019 года в 200 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин.

"Как обещали, так и будет. Конечно, выполним. По крайней мере, планируем", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли прибыль за 2019 год соответствовать прогнозу в 200 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-ноябре 2019 года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,4 миллиарда рублей, сообщала в декабре кредитная организация. Тогда первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин говорил, что эти результаты подтверждают прогноз чистой прибыли банка по итогам 2019 года в размере 200 миллиардов рублей.