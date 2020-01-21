МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рубль снижается в начале торговой сессии вторника на фоне дешевеющей нефти и общего ухудшения рыночной конъюнктуры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск повышался на 29 копеек — до 61,84 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 68,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром падает на 1% — до 64,58 доллара за баррель по марке Brent.