МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются на фоне уменьшения желания трейдеров рисковать из-за вспышки коронавируса в КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,17%, до 7562,75 пункта, французский индекс CAC 40 — на 1,07%, до 6013,26 пункта, немецкий DAX — на 0,45%, до 13488,34 пункта.

Инвесторы оценивают риски распространения вызывающего пневмонию коронавируса в Китае. Французский и британский индексы снижаются более чем на 1% на фоне резкого падения акций компаний, связанных с рынком Китая и других азиатских стран

Котировки акций британской Burberry, одного из крупнейших мировых производителей товаров класса "люкс", падают на 3,95% из-за опасений вокруг спроса, связанных со вспышкой вируса. Акции международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, упали 2,3%.

Инвесторы также оценивают статистику по безработице в Великобритании. В сентябре-ноябре 2019 года показатель сохранился на уровне августа-октября в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Некоторую поддержку немецкому индексу оказали данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 26,7 пункта с 10,7 пункта в декабре, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост до 15 пунктов.