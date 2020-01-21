МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минфин России 22 января на безлимитных аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в данных выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.