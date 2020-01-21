МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам вторника снизился на умеренно негативном внешнем фоне, однако сумел компенсировать часть дневных потерь, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,33%, до 3209,22 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1634,32 пункта.

Днем индекс Мосбиржи максимально снижался на 1,1%, до 3185,65 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1622,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск растёт на 27 копеек, до 61,81 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 68,58 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 64,7 доллара за баррель.

"Сегодня на нашем рынке акций началась коррекция, которая позволит снять локальную перекупленность рынка. Формально поводом для нее послужила слабая динамика азиатских индексов после понижения агентством Moody's рейтинга Гонконга и нагнетанием ситуации вокруг роста числа заболевших в Китае новым смертельным коронавирусом. Нефтяные котировки также добавили повода для коррекции, так как они опустились на уровень технической поддержки в районе 64 доллара за баррель Brent", — отмечает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Во вторник российский фондовый рынок понес умеренные потери. В основном негативные настроения преобладали в первой половине торгов, когда волна продаж шла на большинстве площадок – снижались азиатские и европейские индексы, ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступала в район 64 долларов за баррель. Однако во второй половине ситуация на внешних площадках улучшилась, что позволило "быкам" вернуть себе инициативу и отыграть большую часть потерь", — комментирует динамику торгов Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

С утра бумаги "Мечела" демонстрировали широкое колебание на корпоративных новостях. В понедельник обыкновенные акции компании выросли на 8,7% префы — на 3,4%. Утром во вторник после краткосрочной коррекции обыкновенные акции компании прибавляли 4,2%, префы — 0,8%. Но к закрытию торгов обыкновенные акции "Мечела" потеряли 3,79%, префы – 4,8%.

Новости заключались в том, что "Мечел" не стал выкупать 34% в Эльгинском проекте у Газпромбанка.

Также среди лидеров падения сегодня оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,93%), акции "Русала" (-3,49%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-3,46%), акции ММК (-2,8%), компании "Энел Россия" (-2,38%), акции "Распадской" (-2,27%), акции ФСК ЕЭС (-2,12%), префы "Ростелекома" (-1,93%).

В лидерах роста – акции ВТБ (3,73%), "Русской аквакультуры" (2,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (1,91%), акции ОВК (1,71%), ПИКа (1,5%), ЧТПЗ (1,6%), "ЮТэйра" (1,08%) и акции Polymetal (1%).

"Акции ВТБ были в лидерах роста, поскольку (глава банка — ред.) Андрей Костин, общаясь с журналистами в Давосе, заявил, что планируется рекомендовать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли группы. При этом банк намерен заработать в текущем году 230 миллиардов рублей, в следующем повысить доход на 17%, до 270 миллиардов рублей, а в 2022 году еще на 11%, до 300 миллиардов рублей", — отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

ПРОГНОЗЫ

Под конец сессии индекс Мосбиржи вышел выше уровня в 3200 пунктов, что говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамике на нашем рынке и закреплении в диапазоне 3200 – 3250 пунктов, считает Зварич.

Но Костырко полагает, что в среду коррекция на российском рынке акций может продолжиться, поскольку после длительного роста необходимо несколько дней для того, чтобы инвесторы вновь приступили к активным покупкам.

"Завтра следим за статистикой по объему прямых иностранных инвестиций в Китае, индексу цен на дома в США и продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США. Также будут поступать новости как от спикеров на Давосском экономическом форуме, так и от крупных американских корпораций, которые будут публиковать квартальные отчеты", — добавляет эксперт.

В середине недели участники торгов будут наблюдать за новостным фоном о распространении китайского коронавируса, отчетностью компаний в США, сигналами с торговых "фронтов" и ключевой статистикой, добавляет Александр Бахтин из компании "БКС премьер". А в России X5 Retail опубликует операционные результаты за четвертый квартал и весь 2019 год, также напоминает эксперт.

Ближайшими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 3180 и 1620 пунктов, указывает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". С ее точки зрения, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3160-3220 пунктов.