МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись преимущественно снижением на опасениях возможности распространения коронавируса, зафиксированного в Китае, и негативного влияния этого на глобальную экономику, при этом торговля в Германии шла с позитивом после выхода данных о резком росте инвестклимата в стране, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,52%, до 7611,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,54%, до 6045,99 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,05%, до 13566,02 пункта.

Инвесторы отдают предпочтение более надежным активам на фоне вспышки коронавируса в Китае, который может негативно отразиться на компаниях, работающих в секторах туризма и авиаперевозок, и нанести ущерб экономике мира в целом.

Поддержку немецкому DAX оказали данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 26,7 пункта с 10,7 пункта в декабре, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост лишь до 15 пунктов.

При этом аналитики полагают, что рисковые настроения вскоре могут вернуться на все рынки. "Первоначальная распродажа была просто возможностью покупки, так как оптимизм относительно того, что Китай не допустит распространение вируса, сохраняется", — отметил аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.