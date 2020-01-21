МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, подорожали только расписки ВТБ, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,18%, до 7,84 доллара, "Новатэка" — на 0,5%, до 200,8 доллара, "Лукойла" — на 0,28%, до 108,75 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,76%, до 8,1 доллара, "Газпром нефти" — на 1,32%, до 37,25 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 1,75%, до 34,73 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 2,54%, до 15,72 доллара, НЛМК — на 1,97%, до 23,84 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в цене на 4,51%, до 1,6 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,37%, до 17,36 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,1%, до 23,35 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 2,1%, до 5,19 доллара, стоимость бумаг "Магнита" сократилась на 1,96%, до 13,98 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,93%, до 3,19 доллара.