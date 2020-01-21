МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Благодаря изменениям на фондовом рынке вследствие опасений развития эпидемии в Китае глава компании Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку самых богатых людей в мире, после того как на протяжении трех дней лидерскую позицию занимал глава французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно (Bernard Arnault), сообщает журнал Forbes.

Forbes сейчас оценивает состояние Безоса в 116,1 миллиарда долларов, что на 489 миллионов больше его состояния в минувшую пятницу. При этом Арно в свою очередь потерял 3,7 миллиарда долларов из-за падения цен на акции, вызванного вспышкой коронавируса в Китае. Теперь Forbes оценивает состояние Арно в 112,9 миллиарда долларов.

"Джефф Безос снова самый богатый человек в мире. В пятницу он был свергнут… Бернаром Арно и на протяжении трех дней Безос находился на второй строчке, так как рынки были закрыты в выходные", — говорится в сообщении.

Акции LVMH подешевели на 1,1% во вторник из-за опасений, что вспышка коронавируса в Китае нанесет ущерб туризму в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, который традиционно оказывает поддержку спросу на товары класса "люкс" в ряде азиатских стран, включая Китай.