БЕЙРУТ, 21 янв /ПРАЙМ/. Профсоюз менял Ливана заявил о твёрдой фиксации максимальной стоимости национальной валюты по отношению к доллару в обменных пунктах.

"Совет меновщиков после встречи с главой центробанка объявил о максимальной цене за доллар в размере 2 тысяч фунтов. Данному курсу должны придерживаться обменные пункты, имеющие лицензию, начиная с 22/1/2020", — написано в полученной РИА Новости копии заявления профсоюза.

Согласно документу, такое решение было принято в связи с нестабильностью курса доллара на открытом рынке на фоне политической и экономической нестабильности в Ливане, что отрицательно сказывалось на населении из-за роста цен и понижения его покупательской способности.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций.

Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до 1 тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.

В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах.