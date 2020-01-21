МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером во вторник продолжает своё коррекционное снижение против доллара и евро на фоне общемирового охлаждения инвесторов к рисковым активам. При этом курс рубля не отреагировал на назначение нового состава российского правительства, однако перспективы для рубля на этом факторе остаются позитивными, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск повышается на 30 копеек, до 61,85 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 68,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РУСЛЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ

Рубль вечером продолжил терять позиции против доллара и евро, отыгрывая ухудшившуюся конъюнктуру мировых рынков. Это произошло на фоне опасений распространения в Китае вызывающего пневмонию коронавируса на фоне приближения празднования Нового года по лунному календарю, когда турпоток традиционно увеличивается. Трейдеры опасаются эпидемии, которая станет негативным фактором для сектора туризма, что может нанести ущерб экономике в целом.

Рынок нефти сейчас также снижается на этом факторе — на 1,1%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — УМЕРЕННЫЙ ПОЗИТИВ ДЛЯ РУБЛЯ

Сегодняшнее назначение правительства станет для рубля умеренно позитивным фактором при прочих равных, прокомментировал ситуацию агентству инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. "Главное, что основной курсообразующий фактор в виде бюджетного правила пока, видимо, не будет изменен, и это будет оказывать стабилизирующее влияние на рубль. Впрочем, изменение правила возможно в дальнейшем для ускорения реализации нацпроектов", — добавил он.

Сохранение в правительстве Антона Силуанова в качестве министра финансов не несет угрозы смены бюджетной конструкции, и опасности для макроэкономической стабильности нет, в свою очередь полагает руководитель аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Появление в качестве первого вице-премьера Андрея Белоусова — сторонника большой роли государства в экономике — должно ускорить ее рост. Рынки оценили, что глава правительства Михаил Мишустин — прагматик, хорошо разбирающийся в коммерции и понимающий логику государственных решений. Поэтому рубль сохранит повышательный тренд. Правительство же реальными действиями и решениями уже очень скоро должно оправдать кредит доверия, данного ему в росте прогноза макропоказателей", — резюмировал эксперт.