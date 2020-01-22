ВАШИНГТОН, 22 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением на фоне опасений по поводу экономических последствий распространения нового коронавируса в Китае, свидетельствуют данные бирж.

К окончанию торговой сессии в 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,60%, до 29170,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,20%, до 9370,621 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3320,92 пункта.

Инвесторы с беспокойством следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае и за тем, насколько негативно это может сказаться на компаниях в секторах туризма и авиаперевозок, что может нанести ущерб экономике мира в целом.

Кроме того, на настроении трейдеров сказалась информация от Международного валютного фонда (МВФ), который в понедельник понизил прогноз роста экономики США на 2020 год на 0,1 процентного пункта — до 2%. МВФ также понизил прогнозы роста всего мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4% соответственно.