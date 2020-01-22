ПЕКИН, 22 янв /ПРАЙМ/. Торги на фондовых биржах Китая в среду открылись разнонаправленно на фоне опасений из-за распространения нового типа коронавируса, который создает риски для секторов туризма и авиаперевозок, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng к 10.24 (5.24 мск) по местному времени вырос на 0,54% — до 28136,32 пункта, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,86% — до 3025,89 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component упал на 1,03% — 10840,85 пункта.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

По последним официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 440, девять человек погибли.