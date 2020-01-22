МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне снижения опасений за влияние нестабильности с поставками из Ливии на мировой рынок, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.44 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 64,33 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до 58,1 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают стабилизироваться после резкого скачка, вызванного перебоями с поставками сырья из Ливии, появившимися после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара (Sharara) и Эль-Филь (El Feel).

Инвесторы с оптимизмом встретили новости о том, что NOC приветствует призывы США о восстановлении добычи в прежнем режиме. Ранее посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме.

"Участники рынка уже начинают забывать об этой истории, полагая, что это временное отключение", — отметила главный сырьевой стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft), чье мнение приводит агентство Рейтер.