МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду коррекционно растут после резкого снижения во вторник на фоне новостей о распространении нового вируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3046,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,18%, до 1809,75 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,85% до 28228,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,69%, до 2254,83 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,56% до 23997,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,08% — до 7142,8 пункта.

Настроения инвесторов по-прежнему находятся под влиянием ситуации вокруг распространения нового типа коронавируса в Китае. Вспышка возродила воспоминания об эпидемии в 2002-2003 годах, в результате которой погибло почти 800 человек.

Тем не менее, опасения инвесторов по поводу возможных последствий несколько снизились на фоне сообщений правительства Китая. В среду Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что было зарегистрировано 440 случаев заражения новым вируса, и на данный момент погибло девять человек. Как сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь, центральные и региональные власти Китая распорядились на всех уровнях предпринять целый ряд мер для снижения риска распространения нового типа коронавируса по стране и за ее пределы в период китайского нового года.

Азиатские инвесторы также отыгрывают статистику из Южной Кореи. Статистика показала, что экономический рост в стране в последнем квартале 2019 года превысил ожидаемый. ВВП страны вырос на 1,2% по сравнению с показателем за предыдущий квартал в 0,4%.

"В течение последних нескольких месяцев продолжается заметная тенденция улучшения данных в Азии, что подразумевает, что восстановление продолжается", — отметил специалист Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.