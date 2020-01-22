МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота утром в среду снижается, реагируя на рост курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.01 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,05 доллара, или на 0,45%, до 1550,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,37%, до 17,742 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,62 пункта.

Стоимость золота снижается вслед за укреплением доллара в ожидании статистики по продажам жилья на вторичном рынке США, которая будет опубликована позднее в среду. По прогнозам, количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в декабре увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем ноября и составило 5,43 миллиона.

Кроме того, динамика цены золота обусловлена продолжающейся коррекцией. Во вторник инвесторы отдавали предпочтение более надежным активам, в том числе золоту, на фоне новостей о коронавирусе в Китае. Так, стоимость драгметалла обновила максимум за две недели, однако ближе к закрытию торгов перешла к снижению.

В среду заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растет. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране уже зарегистрировано 440 случаев заражения новым вирусом, и на данный момент погибли девять человек.