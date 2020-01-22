МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс рубля несколько усилил рост к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск среды снижался на 10 копеек – до 61,78 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 68,45 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,36% — до 64,36 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов терял 4 копейки, евро — 6 копеек.