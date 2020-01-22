МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром в среду просели более чем на 6%, значительно корректируясь второй день подряд после значительного спекулятивного роста в конце 2019 – начале 2020 годов, следует из динамики торгов.

К 10.39 мск обыкновенные акции компании падают в цене на 5,17%, до 49,35 рубля (уже опускались на 6,2% — до 48,82 рубля); привилегированные акции дешевеют на 0,94%, до 37,31 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,14%.

Значительная коррекция в акциях компании наблюдается второй день подряд.

"Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" скорректировались на 3,9% после роста почти на 25%, который продолжался с середины декабря без заметных просадок. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", напротив, выросли в цене на 1,9%", — отмечают вторничную динамику бумаг аналитики "Атона".

В целом за два дня обыкновенные акции компании потеряли таким образом почти 10%.