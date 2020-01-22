МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla во вторник, после закрытия основных торгов, дорожали на американской бирже NASDAQ на 1,4%, достигая отметки 555,1 доллара, при которой капитализация компании составила 100,1 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация Volkswagen составляет 100,6 миллиарда долларов.

За последние три месяца акции производителя электромобилей подорожали более чем в два раза. В октябре после финансовой отчетности за девять месяцев стоимость акций компании подскочила на 20%.

"Во всем мире существует огромный спрос на Tesla, особенно в Азии, и отмечается высокий уровень потребительской лояльности бренду — примерно как у Apple", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков инвестиционной компании Worm Capital.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.