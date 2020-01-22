МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается после утреннего роста к доллару и евро, американская валюта смогла в моменте подняться выше 62 рублей впервые с 6 января, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.25 мск среды рос на 11 копеек – до 1,99 рубля (уже поднимался до 62,04 рубля), курс евро прибавляет 9 копеек, до 68,71 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,57% — до 64,22 доллара за баррель.