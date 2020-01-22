МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют умеренную коррекционную положительную динамику, поддерживаемые рядом корпоративных новостей, после снижения днем ранее на фоне опасений распространения китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,19%, до 7625,25 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,01%, до 6046,3 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 13567,68 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему вспышка коронавируса в Китае, однако опасения рынков несколько ослабевают, поскольку китайские власти активизировали усилия в борьбе с его распространением.

На настроении инвесторов также сказываются корпоративные новости компаний. Так, акции британского производителя программного обеспечения Sage Group подскочили в цене на 4,4% после сообщения о росте квартальных доходов. А цены на акции Berkeley Group Plc прибавили 5% после того, как британский застройщик заявил, что в ближайшие два года увеличит доход акционеров примерно на 455 миллионов фунтов (почти 600 миллионов долларов).

В центре внимания трейдеров теперь заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на нулевом уровне.