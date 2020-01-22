МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается вместе с большинством бумаг экспортеров в отсутствие драйверов роста, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижается на 0,76%, до 3184,97 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1618,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 8 копеек, до 61,96 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 68,69 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8%, до 64 долларов за баррель.

Российские фондовые индексы, после попыток роста в первой половине сессии, вышли в минус, не найдя достаточных драйверов для повышения, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром в среду просели более чем на 6%, значительно корректируясь второй день подряд после значительного спекулятивного роста в конце 2019 – начале 2020 годов. В целом за два дня обыкновенные акции компании потеряли почти 10%.

К текущему моменту обыкновенные акции компании падают в цене на 4,22%, до 49,845 рубля (уже опускались на 6,2% — до 48,82 рубля); привилегированные акции дешевеют на 0,58%, до 37,31 рубля.

"Слухи в отношении расходования валютной "кубышки" "Сургутнефтегаза" пока не подтверждаются. Мы не исключаем, что кто-то из крупных инвесторов решил продать пакет бумаг компании, чтобы переложиться в более перспективные с его точки зрения акции", — полагает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

В последние месяцы акции "Сургутнефтегаза" демонстрируют резкие движения без каких-либо новостей, отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков. Многие ждут ярких корпоративных событий, связанных с созданием структуры управления валютной позицией компании, но пока каких-либо заявлений об этом рынок не получал, обращает внимание он.

"Возможно, что некий пессимизм в бумагах связан с новым составом правительства. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов известен своими предложениями в прошлом о дополнительном налоге на сверхдоходы сырьевых компаний. Таким образом, на рынке присутствуют беспокойства, что отечественные экспортёры получат дополнительную нагрузку в виде финансирования нацпроектов", — добавляет эксперт.

В лидерах снижения также — котировки "Русала"(-6,16%), продолжающие коррекцию после резкого повышения в предыдущие сессии, отмечает Кожухова.

Также среди лидеров падения – депозитарные расписки "Русагро" (-3,51%), акции ММК (-3,06%), префы "Мечела" (-2,32%), акции НЛМК (-2,19%), "Новатэка" (-2,17%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-2,04%).

С технической точки зрения бумаги "Россетей" в среду поднялись к максимуму с марта 2013 года при сильном восходящем тренде на всех основных временных периодах – месячном, недельном и дневном, отмечает Кожухова. Ближайшее важное сопротивление для обыкновенных акций расположено на отметке 1,74 рубля, а поддержка – на уровне 1,43 рубля, добавляет она.

К текущему моменту привилегированные акции "Россетей" дорожают на 2,67%, до 1,92 рубля, обыкновенные – на 3,47%, до 1,595 рубля.

Депозитарные расписки X5 Retail Group поднимаются в цене на 1,24% на фоне позитивной отчётности.

Также в лидерах роста – акции "Детского мира" (2,99%), префы "Ростелекома" (1,97%), акции Polymetal (0,99%), "Аэрофлота" (0,97%), МТС (0,88%). Также прибавляют акции "Алросы" – на 0,63% — на корпоративных новостях.

Как заявил РИА Новости глава "Алросы" Сергей Иванов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, добыча алмазов компании в 2019 году превысила 38 миллионов каратов, продажи — 33 миллиона. По его оценке, компания по добыче превзошла прогнозы.

ПРОГНОЗЫ

Завершение дня ниже поддержек в 3180 и 1620 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС будет говорить о перспективах коррекции в район 3160 и 1600 пунктов соответственно, считает Кожухова.

"Избежать перехода к более серьезной коррекционной фазе, вероятно, удастся лишь в случае возобновления уверенных покупок в США. Последнее на данный момент, несмотря на позитивные комментарии Трампа и Мнучина в Давосе, находится под вопросом", — добавляет она.

Падение котировок индекса РТС ниже зоны 1620-1625 пунктов грозит тестом 1590 пунктов, считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".

"Наш рынок немного устал расти — это видно по акциям некоторых ключевых компаний, по которым формируются сигналы расхождения на технических индикаторах, а также снижаются ставки РЕПО под эти акции, что говорит об открытии спекулянтами коротких позиций. При этом оптимизм на американском рынке сохраняется, поток новой ликвидности продолжает поступать на рынки, поэтому коррекция на российском рынке вряд ли будет глубокой и продолжительной", — считает Игорь Костырко из компании "Универ капитал".