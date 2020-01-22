МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс доллара немного растет по отношению к евро и иене на осторожном возвращении рисковых настроений на рынке после того, как вспышка коронавируса в Китае резко подняла спрос на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс доллара к иене увеличивается до 109,89 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,86 иены за доллар; курс евро к доллару опускается до 1,1074 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1082 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 97,63 пункта.

Опасения инвесторов относительно риска распространения нового типа коронавируса в Китае до масштабов эпидемии ослабли. Теперь трейдеры постепенно возвращаются к приобретению рисковых активов.

"Беспокойство вокруг вируса утихает, так как рынки получают чуть больше ясности относительно этого вопроса…", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Jefferies Брэда Бектела (Brad Bechtel).

Поддержку доллару также оказывает сильная статистика по продажам жилья на вторичном рынке в США. В декабре количество сделок в стране увеличилось на 3,6% по сравнению с показателем ноября — до 5,54 миллиона. При этом аналитики ждали менее сильного роста, только на 1,3%.