МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок скорректировался вниз второй день подряд после обновления в начале недели исторического максимума по индексу Мосбиржи и почти 8-летнего – по РТС.

Ощутимое снижение рынка нефти в район месячного минимума поддержало фиксацию прибыли игроками по российским активам.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,08% — до 3174,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1612,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый в среду снижался, корректируя недавний рост и обновление многолетних максимальных уровней по индексу РТС и исторических — по индикатору Мосбиржи.

Негативный фон при этом поддерживался ощутимым снижением рынка нефти, которая к вечеру дешевела на 2,2%, до 63,19 доллара за баррель сорта Brent.

Участники торгов отыгрывают опасения относительно рисков избытка предложения нефти, которые перевесили влияние перебоев с поставками нефти из Ливии.

Во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что прогнозирует обильное предложение на рынке нефти и газа в первом квартале.

Кроме того, в среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп посетовал на сложные переговоры с ЕС по торговым вопросам, и данная риторика охладила активность покупателей фондовых активов в целом на мировых площадках.

В лидерах снижения в среду оказались акции "Русала" (-6,1%), "Распадской" (-5,2%), "Сургутнефтегаза" (-4,9%), "Новатэка" (-3,6%), "Газпрома" (-1,9%).

Повысились в цене акции АФК "Система" (+5,1%) на фоне заявления основного акционера компании Владимира Евтушенкова, который в Давосе сообщил о новой дивидендной политике и намерении снизить до конца 2020 года долг до 150 миллиардов рублей, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Также выросли бумаги "Россетей" (+3,6% "обычка" и +2% "префы"), МТС (+1,6%), "Яндекса" (+0,7%), Polymetal (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущая динамика российского рынка акций укладывается в рамки коррекционного снижения, а говорить о начале полноценного снижения преждевременно, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом ближайшими поддержками для индекса Мосбиржи может служить район отметки 3060 пунктов, а затем — уровень 3000 пунктов", — оценил он.

Коррекция вниз на российском рынке вряд ли будет продолжительной, и в ближайшие сессии биржевые индексы РФ могут развернуться в направлении своих максимальных уровней, также считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Во-первых, повышательный тренд на западных площадках сохраняется, общий уровень риск-аппетитов пока не позволяет говорить о возможности масштабной коррекции вниз. Во-вторых, технические индикаторы указывают на сохранение возможности скорого возвращения отечественного рынка к росту. В четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3175-3215 пунктов", — оценил он.